ربة منزل تستعين بجارها لقتل شقيق زوجها بالبحيرة

قرر المستشار عمرو بيومى وكيل النائب العام، برئاسة المستشار أسامة فودة رئيس نيابة كوم حمادة، حبس ربة منزل وجارها 4 أيام لاتهامهم بالشروع فى قتل شقيق زوجها لإلصاق التهمة بشقيقه الآخر، انتقامًا منه لوجود خلافات سابقة بينهم.كان ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة، تمكنوا من كشف غموض العثور على شخص فى حالة خطرة ومصاب بكسر في قاع الجمجمة داخل منزله إثر وقوع اعتداء من آخرين، بزاوية فريج التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة شقيقة وجارها انتقامًا من شقيق المجنى عليه وإلصاق التهمة به لوجود خلافات سابقة بينهم.كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بوصول "ا س ل" إلى مستشفى كوم حمادة العام فى حالة خطرة أثر إصابته بكسر في الجمجمة ووجود نزيف حاد ادعاء اعتداء من آخرين ولا يمكن استجوابه.على الفور كلف اللواء محمد شعراوى مدير مباحث البحيرة بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي برئاسة العقيد محمود عيسى رئيس فرع البحث الجنائى لسرعة كشف غموض الواقعة.وعلى الفور انتقلت فريق البحث لمكان الواقعة، وبالبحث تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة "ع ي" زوجة شقيق المجنى عليه، و"ح س" جار المتهمة وذلك حتى يتم إلصاق التهمة إلى شقيق المجنى عليه انتقامًا منه لوجود بعض الخلافات بينهما.وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث قامت المتهمة الأولى بتقليد نسخة من مفاتيح المنزل وتسليمها إلى المتهم الثانى لتسهيل دخوله المنزل دون أن يشعر به أحد.وأضاف المتهمون فى اعترافاتهم أمام عمرو بيومى وكيل النائب العام أنهم انتظروا حتى دخل المجنى عليه المنزل، ثم قام المتهم الثانى بفتح المنزل بالمفتاح المقلد وانهال على المجنى عليه بآلة حادة حتى سقط مغشيًا عليه.تم تحرير المحضر اللازم وقامت النيابة العامة بعمل المعاينة لمكان الواقعة والتخلص على المفاتيح المقلدة والأداة المستخدمة في الجريمة.