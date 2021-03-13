نواب البحرين يستنكرون تقرير البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان بالمملكة

أعرب عدد من نواب مملكة البحرين، عن استنكارهم الشديد مما ورد في تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان داخل المملكة، فيما أكدوا أن البرلمان الأوروبي يبني قراراته بعيدًا عن المصداقية والواقع، وذلك من خلال الاستماع لجهات معادية لمملكة البحرين ولأهداف تسعى لعدم استقرار البحرين.وفي هذا الصدد، أعرب النائب البحرينين علي إسحاقي، عن استنكاره الشديد من تجاهل البرلمان الأوروبي للمسيرة الحقوقية البحرينية الرائدة، معبرًا عن أسفه لقرار البرلمان الأوروبي بشأن النظام الحقوقي الرائد في مملكة البحرين.وأكد النائب إسحاقي، في تصريح له أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن البرلمان الأوروبي لم يتوخ الموضوعية، حيث اعتمد على مصادر مغلوطة وأجندات معادية تبطن الشر للمملكة وأهلها، وتحاول زعزعة الأمن والاستقرار داخل البحرين.وأضاف إسحاقي، أن الصورة الحقوقية البحرينية التي يعمد البرلمان الأوروبي على رسمها بعيدة كل البعد عن الواقع الذي تنتهجه المملكة، حيث يتمتع الجميع في مملكة البحرين بكامل الحقوق من بسط للحريات والديمقراطية وصون حقوق المواطنين وحرياتهم الدينية، معلنًا شجبه بشدة محاولة تشويه هذه الحقيقة التي لا يمكن لأي بحريني أصيل إنكارها.من جانبه، استنكر النائب البحريني محمد بوحمود، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، والذي تضمن تدخلًا غير مبرر وغير مسئول في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، وتشكيكًا لا يمكن لأحد القبول به فيما يخص الوضع الحقوقي بمملكة البحرين، ونزاهة القضاء البحريني العريق واستقلاليته، مؤكدًا أن القرار افتقد إلى النزاهة والموضوعية والمصداقية، ولم يستند إلى الحقائق والمعلومات الصحيحة التي تعكس الواقع الديمقراطي والحقوقي الذي تعيشه البلاد.وأشار بوحمود، إلى ما تضمنه هذا القرار من أكاذيب وافتراءات هو تشويه متعمد للحقائق ولواقع حقوق الإنسان، في مملكة البحرين، كما يُمثل تجنيًا على ما حققته المملكة من إنجازات مشهودة في هذا المجال، وتجاهلًا للجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها مملكة البحرين في مجال الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقًا من النهج السامي للمشروع الإصلاحي لعاهل البحرين، والذي كان وما زال محل إشادة واسعة من قبل المواطنين والمجتمع الدولي، والدول الأوروبية.وأكد بوحمود، أن أمن مملكة البحرين واستقرارها من أولويات العمل الوطني، وهي الضمانة الأساسية لتطوير عملية البناء والتنمية، وتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين، وأن مملكة البحرين دولة المؤسسات والقانون وماضية قدمًا في تنفيذ القانون والعمل في إطاره وترسيخ نهج الإصلاح والعدالة وبيان هيبة الدولة واحترامها مع أي جهة تنال من الوطن وتهدد مصالحه.وفي السياق ذاته، أكد النائب حمد الكوهجي، أن هذا القرار يتعارض مع الواقع ويتنافى مع الحقيقة، واستمرار لسياسة التدخل في الشأن الوطني البحريني.وقال الكوهجي، إن البرلمان الأوروبي يكيل بمكيالين ويبني قراراته بعيدًا عن المصداقية والواقع، وذلك من خلال الاستماع لجهات معادية لمملكة البحرين ولأهداف تسعى لعدم استقرار البحرين.وأكد الكوهجي، أن مملكة البحرين دولة المؤسسات والقانون، وهناك العديد من المؤسسات التي تعمل وفق القانون لحماية حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يتعارض مع الواقع والحقيقة وقائم على المغالطات والتي مصدرها جهات معادية.