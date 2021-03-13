العراق يسجل 4054 إصابة و23 حالة وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، 4054 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 754 ألفا و318 إصابة.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية- أنه تم تسجيل 4086 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 681 ألفا و828 حالة بنسبة شفاء 90.4%، فيما تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل الإجمالي إلى 13 ألفا و719 حالة وفاة.