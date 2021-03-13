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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت

السبت 13/مارس/2021 - 11:41 م
رفيعة هانم
رفيعة هانم
خالد حماد
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ابتدع وابتكر وخلق فناني كاريكاتير مصر العديد من الشخصيات التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة المصريين اليومية، وأصبحت مضرب للمثل في العديد من مواقفهم ومنها شخصيات مثل رفيعة هانم، ست الدار، المصري أفندي وغيرها.

في التقرير التالي نلقي الضوء على بعض من هذه الشخصيات التى لعبت دورًا بارزًا في حياة المصريين.

رفيعة هانم
ابتدع فنان الكاريكاتير رخا شخصيات كاريكاتورية منها رفيعة ‏هانم، السبع أفندي، ميمي بيه، حمار أفندي" تحمل ملامح المصريين وتشاركهم أسئلتهم وغالبًا ما تطرح أسئلتها ورؤيتها بطريقة ساخرة عن ما يعيشه الشارع المصري، ومن الواضح أن شخصيتي رفيعة هانم والسبع أفندي كانت تحتشد بنقل صورة المرأة المسيطرة في مقابل الرجل الضعيف.

ست الدار
من الشخصيات التي ابتكرها على أمين ورسمها الفنان رخا، وكانت تتصدر أغلفة مجلة آخرساعة، وترمز إلى المصريات من الريفيات وكيف يواجهن الحياة بكل ما فيها من مصاعب.

المصري أفندي
يشير كتاب ملوك الكاريكاتير إلى شخصية "المصري أفندي" للفنان صاروخان أحد أبرز رواد فن الدهشة الكاريكاتير، ويصفها بالشخصية البكر في مجمل أعماله، وجاءت لتدخل شخصية المصري أفندي العديد من المعارك التى كانت محط أنظار الرأي العام سواء سياسية أو اجتماعية في تلك الفترة من تاريخ مصر من 1929 - 1958.

عبد الروتين
تعد شخصية عبده الروتين واحدة من أهم وأبرز ما ابتدع الكاتب الساخر أحمد رجب ورسمها الفنان مصطفي حسين والتى تتناول الموظف المصري بكل ما يحمله من تحولات شخصية، وتصديره لحالة الجمود المعطلة للعمل، وكانت هذه الصورة مثار اهتمام المصريين بما فيهم موظفي الدولة الذين كانوا يحاولون طيلة الوقت تغير تلك الصورة الذهنية لدى المواطنين.

عزيز بك الأليت
شخصية "عزيز بك الأليت" واحدة من أبرز الشخصيات التى ابتدعها الكاتب الساخر أحمد رجب ورسمها مصطفي حسين والتي تمثل فئة تعيش بعيدًا عن واقع ما يعيشه المجتمع من أزمات يتضح هذا من طريقتها في التعامل مع الآخر.

يقول مصطفي حسين عنها عبر كتاب ملوك الكاريكاتير: "هذه الشخصية قابلتنا في الحياة، وصاحبها كان عضوًا في نادي السيارات، رأينا تصرفاته ووقفنا أمامه، إنها شخصية غريبة، بدأت أنا وأحمد رجب في تحديد معالمها فكانت عزيز بيك الأليت".
شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت
شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت
شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت
شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت
شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت
شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت

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الثقافة

شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت

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