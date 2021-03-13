عميد آداب عين شمس ووكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب يتفقدان لجان الامتحانات

تفقد اليوم الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس وحنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى ٢٠٢٠- ٢٠٢١، وذلك للاطمئنان على انتظام عملية الامتحانات بجودة عالية وفق تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

واستطلع مرتضي آراء الطلاب حول مدى توافق الأسئلة مع المقرر ومدى تناسب زمن الامتحان.

كما أكد مراعاة التباعد بين الطلاب في اللجان وتوفير أكبر عدد من القاعات لضمان التهوية وسلامة الطلاب.

وأكد اهتمام إدارة الكلية بتيسير عملية الامتحانات على الطلاب وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تواجهه.

وأشادت الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب بوعي الطلاب واستجابتهم بتعليمات ارتداء الكمامة الطبية واستخدام المطهرات وعدم تداول الأدوات الكتابية مع زملائهم لمنع انتشار الفيروس.

كما أكدت أن الامتحانات تنقسم إلى ٤ فترات تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في الرابعة عصرًا، وتبلغ مدة اللجنة الواحدة ساعة ثم الاستراحة ساعة بين كل لجنة وأخرى لتعقيم وتنظيف اللجان.

موضحة أن الامتحانات قد استأنفت أعمالها يوم ٢٧فبراير وتستمر حتى ٣٠ مارس الجارى.

وخلال جولتهما بالكلية تفقدا الأعمال الإنشائية بالدور الثاني التى تقوم بها إدارة الكلية بالتعاون مع الإدارة الهندسية بالجامعة.