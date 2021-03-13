«غضب ملكى واستقالة وزارية».. تفاصيل وتداعيات «مأساة السلط» فى الأردن

رئيس الوزراء يطالب بفتح تحقيق فورى



وزير الصحة يتقدم باستقالته



زيارة العاهل الأردنى



3 مدعين عامين يبدأون التحقيق



نائب أردنى: الأكسجين انقطع 45 دقيقة عن المرضى



جلسة طارئة للبرلمان



حادثة صادمة شهدتها المملكة الأردنية، اليوم السبت، عقب وفاة 6 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى السلط بالعاصمة عمان عقب انقطاع الأكسجين داخل المستشفى، وأفاد الطب الشرعي الأردني، بوفاة 4 رجال وامرأتين.وعلى الفور توجه وزير الصحة الأردنى نذير عبيدات، إلى المستشفى وسط تشديدات أمنية مكثفة عند المستشفى للتوصل إلى تفاصيل حول الحادثة.طالب رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي.وشدد الخصاونة على أن التحقيق سيكون واضحا وشفافا وشاملا، وستعلن كل تفاصيله على الملأ، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.وأوضح الخصاونة أنه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها، مؤكدا ضرورة أن يتحمل كل من تقع عليه المسئولية، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.وأعلن الوزير عبيدات عن تقديم استقالته لرئيس الوزراء، وقال إنه يتحمل المسئولية الأخلاقية عما جرى.وقال وزير الصحة "لا يوجد مبرر للموت، وهناك تقصير ويجب محاسبة المقصر، ولذلك قدمت استقالتى".فيما أكد وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية، صخر دودين، أن رئيس الوزراء طلب من وزير الصحة تقديم استقالته بعد حادث انقطاع الأكسجين عن المرضى بمستشفى السلط الحكومي مما تسبب بوقوع وفيات.وتابع دودين "هذا يوم حزين من أيام الوطن.. تعازينا الخالصة لأهالي المتوفين الذين نحتسبهم شهداء ارتقوا إلى بارئهم".تفقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، مستشفى السلط الحكومي بعد حادثة انقطاع الأكسجين عن المرضى، وظهر الغضب على الملك في لقطات أذاعها التلفزيون الأردني.واستمع العاهل الأردني لآخر مستجدات الوضع هناك، وتم الوقوف على ملابسات حادث انقطاع الأكسجين عن المستشفى، وطالب مدير مستشفى بتقديم استقالته على الفور.بدأ ثلاثة مدعين عامين في دائرة الادعاء العام بمحكمة السلط فى الأردن، التحقيق بقضية انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط، بحضور رئيس النيابات العامة ونائب عمان.وقال مصدر قضائي، إن النيابة العامة بدأت التحقيق بمجرد وصول خبر حادثة المستشفى عن طريق ثلاثة مدعين عامين سيقومون بإجراء تحقيقات شاملة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.وأضاف المصدر أنه يتواجد في دائرة الادعاء العام بمحكمة السلط، رئيس النيابات العامة ونائب عمان، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة جميع ملابسات الحادث.قال النائب في البرلمان الأردني عن محافظة السلط عماد العدوان أن الأكسجين انقطع 45 دقيقة عن مرضى مستشفى السلط الحكومية، الأمر الذي تسبب في وفاتهم.قرر رئيس مجلس النواب الأردنى عبدالمنعم صالح العودات، دعوة المجلس لجلسة طارئة صباح غدا الأحد، لمناقشة أسباب وتداعيات حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الجديد.وأعرب العودات في بيان، عن تعازيه الحارة لأهالي المتوفين، مشيرا إلى أنه يفترض في مثل هذه الأوقات الصعبة أن تتعامل جميع المؤسسات بشكل لا يحتمل التقصير والخطأ، بخاصة عندما يتعلق الأمر بالعناصر العلاجية الأساسية كالأكسجين.وأكد رئيس المجلس أنه على اتصال دائم مع نواب محافظة البلقاء، لمتابعة الحادثة من جوانبها كافة، مشيرا إلى أنه تمت دعوة لجنة الصحة النيابية إلى اجتماع طارئ اليوم، وفقا لوكالة بترا.وقال العودات إن مجلس النواب سيتابع جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الفاجعة مع الحكومة في الجلسة التي سيعقدها المجلس غدا الأحد، مشددا على عدم التهاون في محاسبة كل من يثبت تقصيره في هذه الحادثة وغيرها، وتحميل المسئولية المباشرة والأخلاقية في كل مراتب المسئولية عن هذه الحادثة الأليمة.وناشد العودات الجميع إلى إتاحة المجال للإجراءات العاجلة الهادفة إلى توفير كل عناصر الشفاء لبقية المرضى في جميع مستشفيات المملكة.