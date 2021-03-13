45 % من متعاطى المخدرات بدأوا فى سن 15 سنة

قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن مادة الحشيش ما زالت أكثر المواد المخدرة تعاطيا، محتلة المرتبة الأولى بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 39.87%، في حين يأتي تعاطي الهيروين بالمرتبة الثانية بنسبة 30.29%، يليه "الترامادول" بنسبة 25.40%، و"الاستروكس" و"الفودو" بنسبة 9%، بجانب التعاطي المتعدد "أكثر من مخدر".وأضاف "عثمان"، في بيان، أنه وفقا لبيانات الخط الساخن، خلال هذه الفترة، تبين أن نسبة 45.42% بدأوا التعاطي من سن 15 سنة حتى 20 سنة، و34.16% بدأوا من سن 20 حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة 14.14%.