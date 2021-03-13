علاج 22 ألف مريض إدمان منذ بداية 2021

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق 16023 منذ بداية 2021، بلغ حوالي 22 ألف مريض، ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة.وأضافت القباج، في بيان، أن عدد المراكز بلغ 26 مركزا بـ16 محافظة، بعد افتتاح رئيس الجمهورية 3 مراكز جديدة بمحافظات البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة وأخرى للمشورة، بجانب تقديم العلاج مجانا وفي سرية تامة، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.20%، بينما بلغت نسبة الإناث 5.80%.