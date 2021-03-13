محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات زراعية بمركز الداخلة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية بمركز الداخلة، صباح اليوم، عدد من المشروعات الاستثمارية الزراعية الحديثة ومنها مشروع تجربة مستحدثة لزراعة نبات الفول بنظام الري بالتنقيط على مساحة ٢٠٠ فدان والذي يبلغ إنتاجيته ١٥ إردب للفدان.كما تفقد مشروع زراعة نخيل على مساحة ٢٠٠ فدان، والذي يضم ١٦ ألف نخلة تم زراعتها حتى الآن، حيث أشاد المحافظ بجدية التنفيذ وحجم الإنجاز، موجهاََ برفع المساحة المجاورة للتوسع في المشروع.