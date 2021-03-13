توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الرابع الابتدائى

تستمر عمليات البحث عبر المنصات الإلكترونية عن توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الرابع الابتدائي، من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2021، خلال الساعات الماضية، وذلك حتى يعرف الطلاب المنهج الدراسي لشهر مارس، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، بالتزامن مع بداية الترم الثاني خلال الساعات الحالية، حيث إنه من المقرر أن يكون بدأ الترم القاني اليوم السبت الموافق 13 مارس.





لذا حرصت الوزارة عبر المنصات الإلكترونية التابعة لها بنشر المنهج حتى يصل للطلاب بسهولة ويسر.

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الرابع الابتدائي

ويستطيع طلاب الصف الرابع الابتدائي معرفة منهج شهر مارس ، والذي يشتمل على الآتي: مادة اللغة العربية: درس طيور لا تطير، في عالم الحيوان من فرع القراءة، والاسم المفرد، الاسم المثنى، الاسم الجمع، ومن فرع النحو، إنى رأيت نملة، من فرع المحفوظات.





وأما فيما يخص مادة الرياضيات: درس الكسور العادية، وجمع وطرح الكسور العادية، والأعداد العشرية، والمقارنة ما بين عددين عشريين، و التقريب لأقرب ١٠٠٠،١٠٠،١٠.





بينما جاء منهج مادة الدراسات الاجتماعية، على الآتي: درس صيد السمك، الزراعة، تربية الحيوان، شخصيات وأحداث الدولة القديمة، وأما مادة العلوم: الجهاز الهضمي في الإنسان، وأخيرًا مادة اللغة الإنجليزية: الوحدة 7، الوحدة 8.





موعد بداية امتحان الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

وطبقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، وقيامها بنشره على المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة، والتي تكشف تفاصيل وآليات امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث سيتم إضافة نتيجة هذه التقييمات إلى نتيجة الشهور القادمة مع نتيجة الترم الأول.





وأوضحت الوزارة أن هذه التقييمات سوف تكون في ثلاثة أشهر، وهي: تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائى شهر مارس، سيكون يوم 29 مارس، والتقييم الثاني سيكون في يوم 25 أبريل، والتقييم الثالث لطلاب الصف الرابع الابتدائى يكون في يوم 23 مايو 2021.



