الاثنين.. المعرض الإفتراضي الأول لكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس

تنظم كلية التربية النوعية جامعة عين شمس المعرض الافتراضي الأول "حوارات لونية وأبعاد ثنائية فى التصميمات الزخرفية" لطلاب الفرقة الثانية وذلك يوم الاثنين الموافق ١٥ مارس الحالى فى تمام الواحده ظهرا، تحت رعاية أ.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وأ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية وأ.د سالى شبل وكيلة الكلية لشئون التعلم والطلاب.المعرض برعاية مركز الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة "IHub" ويشارك فيه ١٠٨ طالب وطالبة تحت اشراف أ.د نهي مصطفى رئيس قسم التربية الفنية بالكلية وأ.د محمد على عبده أستاذ التصميم وعميد الكلية الأسبق وأ.د عادل عبد الرحمن أستاذ ورئيس قسم التصميمات الزخرفية بتربية نوعية جامعة حلوان ووكيل نقابة الفنانيين التشكيليين، الدكتورة نجلاء الخولى مدرس التصميم والدكتورة دعاء حسن زكريا الساعاتى.يمكنك متابعة المعرض علي برنامج Teams من خلال الرابط التالىhttps:teams.microsoft.comlmeetup-join19%3ameeting_YmViOWM4NmMtMmQwYi00MDVhLWE1OWYtMzc4OTk5NTkwYTY5%40thread.v20?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6789ecd-01a8-4f97-9f85-aa48291f5570%22%2c%22Oid%22%3a%22459acdb4-7ad4-4b86-a1bf-800b8e5f0f3e%22%7d