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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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قرب إصدار لائحة الدراسات العليا والترقيات الجديدة بجامعة الأزهر
السبت 13/مارس/2021 - 08:56 م
إسلام أبوالمجد
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