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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ البحيرة يعتمد 3 مخططات تفصيلية للقرى والمدن

السبت 13/مارس/2021 - 03:34 م
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة، حيث قام باعتماد المخططات التفصيلية لمنطقة بحري المساكن الشعبية بمدينة شبراخيت، وتعديل المخطط التفصيلي لمنطقة الكواكب (ب) بمدينة إدكو، والمخطط التفصيلي لقرية زاوية مبارك التابعة للوحدة المحلية لقرية الطود بمركز كوم حمادة.

وصرحت المهندسة منال عبدالمنعم مدير عام التخطيط العمراني بأنه تم اعتماد جميع المخططات التفصيلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والوحدات المحلية ووزارة الدفاع، مع الالتزام بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 4005 لسنة 2020، وقرار محافظ البحيرة رقم 830 لسنة 2020، لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للتيسير على المواطنين في حصولهم على تراخيص المباني، للقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكل مدن ومراكز المحافظة.

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