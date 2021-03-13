طرح الإعلان الدعائي لمسلسل منى زكي «لعبة نيوتن»

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "لعبة نيوتن" الإعلان الدعائي والرسمي للمسلسل، الذي كان يحمل في البداية اسم "تقاطع طرق" للنجمة مني زكي.ويواصل أبطال العمل تصوير مشاهدهم في المسلسل، والمقرر أن يشارك في السباق الرمضاني المقبل بعد تأجيله من رمضان الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.ويواصل صناع العمل التصوير في أحد المواقع الخارجية بشوارع القاهرة، ويتبقى لهم أسبوع تصوير للانتهاء منه بشكل كامل تمهيدا لدخوله مرحلة المونتاج ليلحق برمضان المقبل.وتجسد منى زكي دور مهندسة زراعية متزوجة من محمد ممدوح، الذي تعمل في مزرعته وتكتشف خيانته ثم تتصاعد الأحداث."لعبة نيوتن" يشارك في بطولته: محمد فراج، سيد رجب، محمد التاجي، مايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل "أفراح القبة"، عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدني، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.