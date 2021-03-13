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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تأخر وصول رحلة الخطوط المغربية إلى مطار القاهرة 3 ساعات (خاص)

السبت 13/مارس/2021 - 04:27 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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كشفت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي، عن تأخر وصول رحلة الخطوط الجوية المغربية القادمة من الرباط إلى مطار القاهرة 3 ساعات، والمقرر وصولها مساء اليوم السبت، نظرا لظروف خاصة بمحطة الإقلاع.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي قد تلقت إخطارا يفيد بتأخر وصول رحلة الخطوط المغربية رقم 4316، لتصل في تمام الساعة 23.45 بدلا من الساعة 20.45.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي قد أجرت استعداداتها لتأخر الرحلة المغربية، لمنع التكدس والازدحام داخل الصالات، خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة من تفشي فيروس كورونا.

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