محمود صديق يشيد بمحاور مؤتمر «هندسة الأزهر» الدولي

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تعمل على جميع المستويات التعليمية والبحثية بجانب خدمة المجتمع محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.وأوضح نائب رئيس الجامعة خلال افتتاح المؤتمر الدولي الخامس عشر الذي تنظمه كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، تحت عنوان: « التكامل الهندسي نحو تحقيق رؤية مصر 2030م» أن جامعة الأزهر هي الأقدم استمراريًّا على مستوى العالم، موكدًا دور أبناء الأزهر الشريف عبر العصور في نمو البحث العلمي وتطوره بجميع التخصصات، ودورهم في رفعة الوطن.وأشاد بالمؤتمر الدولي الخامس عشر وبمحاوره التي تعكس أهمية التكامل الهندسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030م بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.كما أعلن نائب رئيس الجامعة قرب إصدار لائحة الدراسات العليا والترقيات الجديدة لخدمة البحث العلمي وتطوره مع الحفاظ التام على وسطية الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، والموازنة بين العقل والنقل.