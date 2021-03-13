قبيل تنفيذها.. ماذا ينتظر المواطنون من مبادرة إحلال السيارات؟

تعظيم الاستفادة من ثروات مصر ومواردها الطبيعية هو الهدف الأبرز التي تعمل الدولة على تحقيقه، إذ وضعت الحكومة خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود من خلال إحلال السيارات القديمة، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على كل القطاعات اقتصاديًا وبيئيًا.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتنفيذ مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، من خلال العمل على تقديم كل أوجه الدعم والمتابعة المستمرة للمواطن المصري.ومن المقرر البدء في تنفيذ المشروع القومي قبل نهاية شهر مارس الجاري، إذ وافق مجلس الوزراء على منح صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة ١٠% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه.واستعرضت "الدستور" أهمية المبادرة القومية، قبيل تنفيذ مرحلة إحلال السيارات التي من المقرر تطبيقها خلال الشهر الجاري.محمد عبدالسلام، موظف، قال إنه يملك إحدى السيارات القديمة التي مر على صناعتها 20 عامًا، موضحًا أنه كان يتابع تنفيذ المبادرة ومدى إيجابيتها لتحويل سيارته والاستفادة من المبادر.يضيف: "أنا شايف إن المبادرة إيجابية وفعالة ولكن منتظر تطبيقها على أرض الواقع، عشان أعرف مثلًا هاخد كام بدل العربية وإيه هي أنواع العربيات المتاح شرائها، عشان استفيد من شروط المشروع".محمود حسن، يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، يقول إنه حتى الآن هناك تفاصيل عن المبادرة والمشروع القومي يريد أن يعرف عنها المزيد، وذلك لاتخاذ القرار المناسب لصالحه.ويرى حسن أنه أمامه قراران إما تحويل السيارة إلى غاز طبيعي، أو الاستفادة بالإحلال والحصول على قسط لدفعه في سيارة جديدة.وأشار حسن إلى أنه ينتظر التنفيذ الفعلي للمبادرة خلال الشهر الجاري، للاستفادة من المشروع المقرر ومبادرة إحلال السيارات القديمة، مشيرًا إلى أن هناك مرونة إلى حد كبير في شروط المبادرة.تستهدف خطة المشروع القومي خفض معدلات الاعتماد على استيراد منتجات الوقود السائل من البنزين أو السولار، وتحويل نحو 147 ألف سيارة أجرة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من الوقود، بالإضافة لإنشاء 366 محطة لتموين تلك السيارات بالغاز الطبيعى، خلال 3 سنوات، تبدأ من يناير 2020، بمعدل 50 ألف سيارة سنويًا.