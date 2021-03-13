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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: الاستيلاء على أسلحة وعتاد لـ«جيش دابق» الإرهابي في الأنبار

السبت 13/مارس/2021 - 03:46 م
جيش العراق
جيش العراق
وكالات
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، الاستيلاء على أسلحة وعتاد وأجهزة تعود لما يسمى "جيش دابق" الإرهابي في الأنبار.

وقالت المديرية، في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية: "إن قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 39، وفصيل استطلاع اللواء، وبعملية استخبارية نوعية ومعلومات غاية بالدقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار- تمكنت من مداهمة مخبأ يضم أسلحة وعتادا وأجهزة وصواريخ تعود لما يسمى (جيش دابق- كتيبة صارم البتار)، والتي كانت بحوزة الإرهابي القيادي ريكان جاسم الملقب بـ(جليبيب)".

وأشارت إلى أنه تم الاستيلاء على هاون 60 ملم، وقاذفة RBG7، وبندقية قناص، وبندقية كلاشنكوف، و13 صاروخ قاذفة ضد الدروع والأشخاص، و13 مخزن بندقية، وجلكانات معبأة بمادة السي فور، و3 موبايلات، و2 جهاز لاسلكي، وشفرة نداءات، وذلك في منطقة البوذياب ب‍الرمادي بالأنبار.

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