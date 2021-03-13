رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سفير الإمارات خلال لقائه بمطران ديرمواس: رسالتنا هي التسامح والسلام

السبت 13/مارس/2021 - 03:21 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
طباعة
قال الدكتور حمد بن سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية: رسالتنا رسالة التسامح والاعتدال والعيش المشترك ونتبنى الخطاب الدينى الوسطى والمعتدل وهذا ما توصى به القيادة فى الإمارات مشيرا إلي أن الدين الإسلامي والمسيحى بينهما مساحة كبيرة للتلاقى.

جاء ذلك خلال لقاء سفير الإمارات بالأنبا أغابيوس مطران ديرمواس ودلجا، للأقباط الأرثوذكس، في جنوب المنيا، ضمن زيارته التي يجريها للمحافظة، اليوم السبت

أضاف السفير، أن هناك وثيقة للأخوة فى الإنسانية تم توقيعها بالإمارات بحضور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، وهذه الوثيقه بها متسع كبير للتلاقى، فلا ننظر فيها لأمور ضيقه والغرض من الأديان السماوية ليس القتل، فالدين الإسلامي والمسيحى بينهما مساحة كبيرة للتلاقى وهذا ما نسعى لتوصيله إلى العالم أجمع

قال السفير التطرف لا أحد يقبله ورجال الدين لهم دور كبير للترويج للوثيقة، ونحن نتعامل مع الإنسان كإنسان دون النظر للون أو الشكل وهذا ما أوصانا به دين الإسلام، ونسال الله أن يوفقنا لصالح الإنسانية، وهذه الزيارة زيارة محبه ونحاول نلتقى بالكنيسة لما لها من تاريخ عريق، وقدم الشكر على الاستقبال، مؤكدا أن زيارته للمنيا تحديدا وجد فيها تسامح وعيش مشترك

وأشاد السفير الإماراتي بالدور الحيوي الذي يقوم به الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر في ترسيخ السلام والأخوة الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي، والدور الذي يقوم به فضيلته في إظهار الصورة الصحيحة للدين الإسلامي ونشر منهج الأزهر الوسطي المعتدل

وكان سفير الإمارات قد زار المنطقة الأثرية بتل العمارنة بمركز ديرمواس، في أولى جولاته لمحافظات الصعيد، عقب توليه، منصبة الجديد كما زار السفير الشيخ أحمد بركات شيخ مشايخ الطريقه الرفاعية، وقد استقبله أهالي ديرمواس، بالطبل والمزمار البلدي بمحطة سكك حديد ديرمواس، مرددين الأناشيد الوطنية، ورفعوا الأعلام المصرية والإماراتية

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 13-3-2021

الصور

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادي بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

مدبولى لأهالى القاهرة التاريخية: منطقة الرئيس السيسى.. وحريص على تطويرها

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

هل الآثار الجانبية للقاح كورونا تسبب الوفاة؟ «الأعلى للمستشفيات الجامعية» يجيب

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال

انطلاقة جديدة للمسارح المتنقلة بقرى الوادى الجديد

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. قصة حب فى السلك الدبلوماسى

عقب «النكسة».. حكاية قصيدة منعت نزار قباني من دخول مصر