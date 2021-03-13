سفير الإمارات خلال لقائه بمطران ديرمواس: رسالتنا هي التسامح والسلام

قال الدكتور حمد بن سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية: رسالتنا رسالة التسامح والاعتدال والعيش المشترك ونتبنى الخطاب الدينى الوسطى والمعتدل وهذا ما توصى به القيادة فى الإمارات مشيرا إلي أن الدين الإسلامي والمسيحى بينهما مساحة كبيرة للتلاقى.جاء ذلك خلال لقاء سفير الإمارات بالأنبا أغابيوس مطران ديرمواس ودلجا، للأقباط الأرثوذكس، في جنوب المنيا، ضمن زيارته التي يجريها للمحافظة، اليوم السبتأضاف السفير، أن هناك وثيقة للأخوة فى الإنسانية تم توقيعها بالإمارات بحضور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، وهذه الوثيقه بها متسع كبير للتلاقى، فلا ننظر فيها لأمور ضيقه والغرض من الأديان السماوية ليس القتل، فالدين الإسلامي والمسيحى بينهما مساحة كبيرة للتلاقى وهذا ما نسعى لتوصيله إلى العالم أجمعقال السفير التطرف لا أحد يقبله ورجال الدين لهم دور كبير للترويج للوثيقة، ونحن نتعامل مع الإنسان كإنسان دون النظر للون أو الشكل وهذا ما أوصانا به دين الإسلام، ونسال الله أن يوفقنا لصالح الإنسانية، وهذه الزيارة زيارة محبه ونحاول نلتقى بالكنيسة لما لها من تاريخ عريق، وقدم الشكر على الاستقبال، مؤكدا أن زيارته للمنيا تحديدا وجد فيها تسامح وعيش مشتركوأشاد السفير الإماراتي بالدور الحيوي الذي يقوم به الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر في ترسيخ السلام والأخوة الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي، والدور الذي يقوم به فضيلته في إظهار الصورة الصحيحة للدين الإسلامي ونشر منهج الأزهر الوسطي المعتدلوكان سفير الإمارات قد زار المنطقة الأثرية بتل العمارنة بمركز ديرمواس، في أولى جولاته لمحافظات الصعيد، عقب توليه، منصبة الجديد كما زار السفير الشيخ أحمد بركات شيخ مشايخ الطريقه الرفاعية، وقد استقبله أهالي ديرمواس، بالطبل والمزمار البلدي بمحطة سكك حديد ديرمواس، مرددين الأناشيد الوطنية، ورفعوا الأعلام المصرية والإماراتية