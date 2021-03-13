رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إقلاع وهبوط 65 رحلة سياحية بمطار شرم الشيخ اليوم

السبت 13/مارس/2021 - 03:44 م
مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ
محمود السعدى
طباعة
يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي، طوال اليوم السبت، 65 رحلة جوية داخلية ودولية تابعة لمختلف شركات الطيران المصرية والأوروبية، لنقل نحو 11 ألف راكب بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.

وتواصل السلطات المختصة بمطار شرم الشيخ تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية، والوقائية المتبعة بكل الرحلات بمرحلتي السفر والوصول، وذلك وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات.

كان مطار شرم الشيخ قد حصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن التي يمنحها مجلس المطارات الدولي "ACI"، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات "AHA"، بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية، التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي "ACI" والمنظمة الدولية للطيران المدني "ICAO".

موضوعات متعلقة

بتخفيضات تصل 60%.. «الداخلية» تطلق المرحلة 17 من «كلنا واحد»

«التعليم» تحدد مصير الأنشطة والمواد الفنية في التيرم الثاني (مستند)

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

حقيقة أكاذيب «الإرهابية» بتورط أحد رجال الشرطة فى عمليات نصب

الصور

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال إعادة رصف وصيانة امتداد شارع الثورة

الأكثر قراءة

هل الآثار الجانبية للقاح كورونا تسبب الوفاة؟ «الأعلى للمستشفيات الجامعية» يجيب

يساهم فى فهم التجمعات الرهبانية.. «الآثار» تعلن عن كشف أثرى بالواحات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

محمد بن راشد: 60% من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية

فندق بالصين يتيح للنزلاء فرصة العيش مع الدب القطبي

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

عزة هيكل تناقش صورة المرأة في الإعلام بندوة ثقافية

الثلاثاء.. «الأعلى للثقافة» يحتفي بالعلاقات المصرية الفيتنامية

حوار الفنون بين «حسب الله» و«الطبول النوبية» بقبة الغوري

ثريا عبد البديع في ضيافة الملتقى الـ35 لمبدعي ونقاد أدب الطفل.. الأربعاء