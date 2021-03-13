محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات «حياة كريمة» بزفتى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الموقف التنفيذي لأعمال الصرف الصحي بقرى (شبراملس، حنون، دمنهور الوحش، كفر سنبو، سنبو الكبرى، فرسيس، ششتا، سندبسط، كفر شمارة، كفر نواي، ميت النور)، كما تابع المحافظ أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقرى ( الضبابشة، تفهنا العزب، نهطاي، كفر دمنهور).وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تتابع بشكل دوري ومستمر تنفيذ كافة المشروعات، موضحًا استعداد المحافظة لإزالة أي معوقات لتحقيق التطوير المنشود بالشكل الأمثل وفي الوقت المحدد، حيث يتم تنفيذ ١٥٦٣ مشروعا داخل ٥٤ قرية و٨٨ تابع بمركز زفتى بإجمالي ٤.٥ مليار جنيه.