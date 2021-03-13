رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المؤتمر» يطالب بإنهاء حالة التربص تجاه الأنظمة العربية

السبت 13/مارس/2021 - 03:17 م
عمر صميدة
عمر صميدة
سيد علي
طباعة
أعلن حزب المؤتمر رفضه التام لما جاء في البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، مؤكدين أنه تضمن العديد من المغالطات والأحاديث المُرسلة التي تستند إلى معلومات غير دقيقة وتتنافى، أيضًا، مع الواقع المصري الذي استطاعت قيادته السياسية أن توقف المد الاستعماري للقوى المتطرفة، وتواجه الإرهاب نيابة عن العالم.

وقال عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، عضو مجلس الشيوخ، إننا في مصر لدينا واقع مختلف ومعادلة إنسانية، استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يحسمها لصالح معركة البناء والتنمية، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وصحية صعبة، واكبها استكمال لمؤسسات الدولة التشريعية ومبادرات شبابية، سجلتها الأمم المتحدة، أتاحت فرصا غير مسبوقة للأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في نظام الحكم، ولدينا قضاء مستقل لا وصاية عليه من أحد ولا سلطان على أحكامه.

وأعرب رئيس الحزب عن دهشته لعدم الالتفات لعشرات النماذج المصرية السياسية والتنموية الناجحة، على صعيد الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تمارس دورها فى المعارضة البناءة، مشددًا على ضرورة الاستماع لهذه الأصوات المستقلة، والاستشهاد بتجاربها السياسية بدلا من الاستناد إلى تقارير مسمومة، يروج لها التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، بينما هم متورطون فى أحداث اغتيال وتخريب، شهدها العالم على مدار السنوات الماضية.

وطالب صميدة بإنهاء حالة التربص الغربية غير المبررة تجاه النظام المصري، بصفة خاصة والأنظمة العربية الشقيقة بصفة عامة، والكف عن التلويح باستخدام ملف حقوق الإنسان لأغراض سياسية نفعية، تخدم إعادة إنتاج القوى الإرهابية المتطرفة وتدفع لعدم الاستقرار في المنطقة.

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

الصور

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

الأكثر قراءة

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال

انطلاقة جديدة للمسارح المتنقلة بقرى الوادى الجديد

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. قصة حب فى السلك الدبلوماسى

بمناسبة مرور 80 عامًا على ميلاده.. كيف ساهمت القاهرة في حياة محمود درويش؟