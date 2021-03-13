حادث مستشفى السلط يثير غضب عاهل الأردن (فيديو)

نشر التليفزيون الرسمي للمملكة الأردنية الهاشمية مقطع مصور لعاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، أثناء تفقده مستشفى السلط الحكومي، وتنتابه حالة من الغضب الشديد جراء حادث انقطاع الأكسجين عن المرضى بالمستشفى، مما تسبب بوقوع 6 وفيات.ووفقًا لما ذكره التليفزيون الرسمي للمملكة، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، يعقد مجلس النواب الأردني غدًا جلسة طارئة حول أحداث مستشفى السلط، فيما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمحاسبة من يثبت تقصيره بالواقعة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية، صخر دودين، أنه تم إصدار أمر ملكي لرئيس الوزراء بأن يقدم وزير الصحة استقالته إثر الحادث، فيما بدأت السلطات الأردنية تحقيقات شاملة حول الواقعة.وقال دودين، في تصريحات متلفزة للتليفزيون الأردني الرسمي، إن رئيس الوزراء طلب إجراء تحقيق فوري وشفاف شامل وسيكون معلنا للملأ.