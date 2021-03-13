شباب بورسعيد يقومون بجولات ميدانية للتعرف على أبرز مشروعات المحافظة

انطلقت اليوم جولة جديدة لشباب وأهالي بورسعيد، للتعرف على الجهود المبذولة فى المشروعات التنموية والسكنية التى تنفذها المحافظة. وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وفي إطار حرص المحافظة على توعية الشباب من أبناء المحافظة بما يحدث من مشروعات على أرض الواقع، والتعريف بخطط الدولة المصرية التى تتم بمحافظة بورسعيد من خلال تنظيم جولة ميدانية يوم السبت من كل أسبوعوشملت الجولة، المرور على مشروعات الإسكان الاجتماعى ببورفؤاد، ومشروعات الإسكان الاستثمارى ومشروع الكراسة الزرقاء ٩٠٠٠ وميناء بورسعيد البرى والحديقة الدولية وبازار بورسعيد الجديد وعدد من المشروعات التنموية الأخرى، ورافقهم بالجولة المختصيين عن المشروعات بالمحافظة حيث تم عرض الجهود التى بذلتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد فى مجال الإسكان خلال السنوات ال ٦ السابقة.ومن جانبهم، أشاد الشباب بالمشروعات السكنية والتنموية التى شهدتها بورسعيد، حيث أشادوا بمستوى بازار بورسعيد الجديد الذي يضم العديد من الأسواق متعددة الأنشطة وكذلك الميناء البري بالاضافة الي المشروعات السكنية التي تتم وفقا احدث نظم البناء والتي يتم العمل في توصيل المرافق بالتوازى مع الأعمال الإنشائية.