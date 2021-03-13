مياه سوهاج تكرم الحاصلين على الشهادة الدولية TSM

كرم اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، العاملين بالإدارة الفنية المستدامة TSM والعاملين بمحطة مياه أولاد سالم السطحية المرشحة لحصولهم على الشهادة الدولية TSM، وكذلك العاملين بمحطة معالجة صرف صحى جرجا لتجديد الشهادة الدولية التي تستهدف الارتقاء بمستوى التشغيل إلى مستويات الجودة العالمية.وأوضح رئيس مياه سوهاج أن الشركة تولى اهتمامًا بالغًا لحصول المحطات على تلك الشهادة لما لها من آثار ايجابية في تأهيل مشغلين ذوي كفاءة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية صحة الإنسان وحماية البيئة، وكذلك الحفاظ على استثمارات البنية التحتية وزيادة المعرفة والمهارات الفنية وإجراءات التشغيل والصيانة القياسية.كما كرم رئيس مياه سوهاج العاملين بإدارة نظم المعلومات الجغرافية لدورهم الفعال في إعداد قواعد البيانات وتوقيع الخرائط الجغرافية لشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك مهندسي برمجيات تخطيط الصيانة لدورهم البارز في تطبيق برنامج (MASTER) على محطات مياه الشرب والصرف الصحي.