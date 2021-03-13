20 مارس..عرض مسلسل «زي القمر» على قنوات CBC

أعلن الكاتب يسري الفخراني، المشرف العام على المحتوى الدرامي لقنوات المتحدة، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عرض مسلسل "زي القمر" 20 مارس على شاشتي CBC وCBC drama.وأوضح الفخراني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أن المسلسل يشمل على 3 حكايات لـ3 نجمات و3 مخرجين في 5 حلقات.وجاءت أسماء الثلاث حواديت هي حدوتة حتة مني" بطولة الفنانة إلهام شاهين، وإخراج حسام علي، وتأليف شهيرة سلام، وحدوتة "ست الهوانم" بطولة الفنانة ليلى علوي، وإخراج طارق رفعت، وتأليف شهيرة سلام، وحدوتة" مش هنفرح بيكي" بطولة الفنانة جومانا مراد، وإخراج محمد حماقي، وتأليف شهيرة سلام، والمسلسل من إنتاج تامر مرسي ومها سليم.