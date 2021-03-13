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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الزراعة: خطة للوصول بالرقعة الزراعية لأكثر من 4.5 مليون فدان

السبت 13/مارس/2021 - 03:57 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة وضعت آلية للتوسع الأفقي في الرقعة الزراعة بدعم من القيادة السياسية، وجار استصلاح وزراعة نصف مليون فدان في سيناء، و480 ألف فدان في منطقة الضبعة بالصحراء الغربية، إلى جانب مليوني فدان في توشكى والوادي الجديد، في إطار السعى للتوسع في الرقعة الزراعية لحل مشكلة الأمن الغذائي، لافتا إلى أنه تم حصر كل الأراضي التابعة لوزارة الزراعة واستغلالها الاستغلال الأمثل.

وأضاف "القصير"، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، عقب افتتاح معرض الزهور بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، أن مصر تسعى جاهدة إلى التوسع في الرقعة الزراعية من خلال وزارة الزراعة وبدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه المساحات من الأراضي ستضاف إلى أراضي مشروع المليون ونصف مليون فدان، لتصل المساحة إلى أكثر من 4 ملايين ونصف المليون فدان، للخروج من الوادي والدلتا إلى الأراضي الجديدة.

وأوضح، أنه سيكون هناك دعم من البنوك للتوسع في الرقعة الزراعية وتحديث منظومة الري وزيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء والإنتاج الداجني، مشيرا إلى أن القوافل البيطرية في المحافظات مستمرة وقد تم اعتماد 14 مزرعة لتصدير الدواجن بعد خلوها من إنفلونزا الطيور وزيادة الإنتاج من الأسماك، ليصل إلى 2.2 مليون طن سنويا.

واستطرد، أنه تم استحداث وفتح 11 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، وتصدير أكثر من 5.5 مليون طن لجميع أسواق العالم.

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