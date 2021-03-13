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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

66 محضرًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة ببنى سويف

السبت 13/مارس/2021 - 04:10 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقرير الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات، مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

وتضمن التقرير، الذي عرضه اللواء جمال مسعود السكرتير العام، أنه تم اليوم تحرير 66 محضرًا للأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، وإغلاق 6 ما بين محلات تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.

وأكد المحافظ استمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتحصيل غرامة على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وللحد من التجمعات في الأماكن المغلقة، ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

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