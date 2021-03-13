ضبط مصنع معادن دون ترخيص بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومباحث التموين بالإسكندرية، من ضبط مصنع معادن دون ترخيص يقوم بتجميع الخردة وصهرها وإعادة تدويرها وتصنيع أوانى طهى الطعام منها مرة أخرى، مما يعتبر غشا تجاريا وتدليسا وإنتاج منتجات تؤثر على صحة المواطنين.جاء ذلك خلال حملة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، متمثلة فى إدارة التجارة الداخلية، والإدارة العامة لمباحث التموين.وتم التحفظ على 3750 قطعة أوانى طعام، 1850 قرصا تستخدم في تصنع الأوانى، وطن ونصف الطن خردة تستخدم في صناعة الألومنيوم عن طريق الصهر، ومخلفات عبوات الاسبراى لإعادة تدويرها واستخدامها في صناعة أوانى الطعام.وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.