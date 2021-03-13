عقب «النكسة».. حكاية قصيدة منعت نزار قباني من دخول مصر

عقب هزيمة 1967؛ كتب الشاعر نزار قباني قصيدة تضمنت هجوما على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بعنوان "هوامش على دفتر النكسة"، ونشرت بمجلة الآداب البيروتية، وجاء في مطلعها: "أنعي لكم، يا أصدقائي، اللغة القديمة والكتب القديمةأنعي لكم.. كلامنا المثقوب، كالأحذية القديمة ومفردات العهر، والهجاء، والشتيمةأنعي لكم.. أنعي لكم نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة".وأثارت هذه القصيدة عاصفة شديدة في العالم العربي، وأحدثت جدلا كبيرا بين المثقفين العرب، ولشدة عنف القصيدة صدر قرار بمنع إذاعة أغاني وأشعار قباني في الإذاعة والتليفزيون، وتصدى له الأديب الراحل أنيس منصور والشاعر صالح جودت وغيرهما، مطالبين بمنع القصيدة، بل ومنع نزار نفسه من دخول مصر.استطاع نزار قباني أن يعبر عن ضيقه وألمه من هذا القرار، فضلا عن حزنه لما يحدث في مصر، وكتب رسالة إلى عبد الناصر يشرح فيها التفاصيل الكاملة: "أجد أن الأمانة التاريخية تقتضيني أن أسجل للرئيس الراحل جمال عبد الناصر موقفًا لا يقفه عادة إلا عظماء النفوس، واللماحون والموهوبون الذين انكشفت بصيرتهم، وشفت رؤيتهم، فارتفعوا بقيادتهم وتصرفاتهم إلي أعلى مراتب الإنسانية، والسمو الروحي، فلقد وقف الرئيس جمال عبد الناصر إلى جانبی، يوم كانت الدنيا ترعد، وكسر الحصار الرسمي الذي كان يحاول أن يعزلنى عن مصر بتحريض وإيحاء من بعض الزملاء الذين كانوا غير سُعداء لاتساع قاعدتي - الشعبية في مصر، فرأوا أن أفضل طريقة لإيقاف مدى شعري وقطع جسوري مع شعب مصر.. استعداء السلطة على، حتى أن أحدهم طالب وزارة الإعلام بمقال نشره في إحدى المجلات القاهرية بحرق كتبي، والامتناع عن إذاعة قصائدي المغناة من إذاعات القاهرة، ووضع اسمي على قائمة الممنوعين من دخول مصر.وحين شعرت أن الحملة خرجت من نطاق النقد، والحوار الحضاری، ودخلت نطاق الوشاية الرسمية، قررت أن أتوجه مباشرة إلى الرئيس جمال عبد الناصر وكتبت إليه هذه الرسالة: في هذه الأيام التي أصبحت فيها أعصابنا رمادًا، وطوقتنا الأحزان من كل مكان، يكتب إليك شاعر عربي يتعرض اليوم من قبل السلطات الرسمية في الجمهورية العربية المتحدة لنوع من الظلم لا مثيل له في تاريخ الظلم.وتفصيل القصة أننى نشرت في أعقاب نكسة الخامس من حزيران قصيدة عنوانها "هوامش على دفتر النكسة" أودعتها خلاصة ألمي وتمزقي، وكشفت لها عن مناطق الوجع في جسد أمتي العربية، لاقتناعي أن ما انتهينا إليه لا يُعالج بالتوارى والهروب وإنما بالمواجهة الكاملة لعيوبنا وسيئاتنا.وإذا كانت الصرخة حادة وجارحة، وانا أعترف سلفًا بأنها كذلك، فلأن الصرخة تكون بحجم الطعنة، ولأن النزيف يكون بمساحة الجرح، من منا يا سيادة الرئيس لم يصرُخ بعد 5 حزيران ومن منا لم يخدش السماء بأظافره؟ من منا لسم يكره نفسه وثيابه وظله على الأرض؟إن قصيدتي كانت محاولة لإعادة تقويم أنفسنا كما نحن بعيدًا عن التبجح والمغالاة والانفعال، بالتالي كانت محاولة لبناء فكر عربي جديد يختلف بملامحه وتكوينه عن فكر ما قبل 5 حزيران.إنني لم أقل أكثر مما قاله غيري ولم أغضب أكثر مما غضب غيرى، وكل ما فعتله أنني صنعت بأسلوب شعرى ما صاغه غيرى بأسلوب سياسي أو صحفي.وإذا سمحت لي يا سيادة الرئيس أن أكون أكثر وضوحًا وصراحة، قلت أني لم أتجاوز في قصيدتي نطاق أفكارك في النقد الذاتي، يوم وقفت بعد النكسة تكشف بشرف وأمانة حساب المعركة وتعطي ما لقيصر لقيصر، وما لله لله.انني لم أخترع شيئا من عندى، فأخطاء العرب النفسية والسياسية والسلوكية - مكشوفة كالكتاب المفتوح.وماذا تكون قيمة الأديب يوم يجبُن عن مواجهة الحياة بوجهها الأبيض، ووجهها الأسود معًا؟ ومن يكون الشاعر يوم يتحول إلى مُهرِج يمسح أذيال المجتمع وينافق له.لذلك أوجعني يا سيادة الرئيس أن تمنع قصيدتي من دخول مصر، وأن يُفرض حصار رسمي على إسمي وشعري في إذاعة الجمهورية العربية المتحدة وصحافتها.وليست القضية قضية مصادرة قصيدة أو مصادرة شاعر لكن القضية أعمق وأبعد، القضية هي أن نحدد موقفنا من الفكر العربي، كيف تريده..؟ حرًا أم نصف حر، شجاعًا أم جبانًا..؟القضية هي أن يسقط أي شاعر تحت حوافر المفكر الغوغائي لأنه تفوه بالحقيقة.قصيدتي أمامك يا سيادة الرئيس، أرجو أن تقرأها بكل ما عرفناه عنك من سعة أفق، وبُعد رؤية ولسوف تقنع برغم ملوحة الكلمات ومرارتها، بأنني كنت أنقل عن الواقع بأمانة وصدق، وأرسم صورة طبق الأصل لوجوهنا الشاحبة والمرهقة، لم يكن بإمكاني وبلادى تحترق، الوقوف على الحياد.. فحياد الأديب موت له.ولم يكن بوسعي أن أقف أمام جسد أمتي المريض أعالجه بالأدعية والحجابات والصراعات فالذي يحب أمته يا سيادة الرئيس، يُطهر جراحها بالكحول، يكوى - إذا لزم الأمر - المناطق المصابة بالنار.سيادة الرئيس.. إنني أشكو لك الموقف العدائي الذي تقفه من السلطات الرسمية في مصر، متأثرة بأقوال بعض مرتزقة الكلمة والمتاجرين.. وأنا لا أطلب شيئًا أكثر من سماع صوتي.. فمن أبسط قواعد العدالة أن يسمح للكاتب أن يفسر ما كتبه، وللمصلوب أن يسأل.ولا أحد يعرف لماذا أُشتم.. وأن أطعن بوطنيتي وكرامتي لأنني كتبت قصيدة، ولا أحد قرأ حرفًا من هذه القصيدة.لقد دخلت قصيدتي كل مدينة عربية، وأثارت جدلًا كبيرًا بين المثقفين العرب إيجابًا وسلبًا، فلماذا أُحرم من هذا الحق في مصر وحدها، ومتى كانت مصر تغلق أبوابها في وجه الكلمة وتضيق بها.يا سيدي الرئيس.. لا أريد أن أصدق أن مثلك يعاقب النازف على نزيفه، والمجروح على جراحه، ويسمح باضطهاد شاعر عربي أراد أن يكون شريفًا وشجاعًا في مواجهة نفسه وأمته، فدفع ثمن صدقه وشجاعته.يا سيدي الرئيس.. لا أصدق أن هذا يحدث في عصرك.ويواصل نزار: لم يطل صمت عبد الناصر، ولم تمنعه مشاكله الكبيرة، وهمومه التي تجاورت هموم البشر من الاهتمام برسالتى، فقد روى لي أحد المقربين منه أنه وضع خطوطًا تحت أكثر مقاطع الرسالة، وكتب بخط يده التعليمات الحاسمة التالية:1- لم أقرا قصيدة نزار قباني إلا في النسخة التي أرسلها إلى، وأنا لا أجد أى وجه من وجوه الاعتراض عليها.2- تُلغي كل التدابير التي قد تكون اتخذت خطأ بحض الشاعر ومؤلفاته، ويطلب إلى وزارة الإعلام السماح بتداول القصيدة.3- يدخل الشاعر نزار قباني إلى الجمهورية العربية المتحدة متى أراد، ويكرم فيها كما كان في السابق.وتابع قائلًا: بعد كلمات جمال عبد الناصر، تغير الطقس، وتغير اتجاه الرياح، وتفرق المشاغبون، وانكسرت، طبولهم ودخلت "الهوامش" إلى مصر بحماية عبد الناصر، ورجعت أنا إلى القاهرة مرة، لأجد شمس مصر أشد بريقًا، ونيلها أكثر اتساعا ونجومها أكثر عددًا.وأضاف: لقد كسر الرئيس عبد الناصر بموقفه الكبير جدار الخوف القائم بين الفن وبين السلطة... بين الإبداع وبين الثورة واستطاع أن يكلف بها أوتي من حدس وشمول في الرؤية أن الفن توأمان ملتصقان وحصانان يجران عربة واحدة أو أن كل محاولة لفصلهما سيحطم العربة، ويقتل الحصان.