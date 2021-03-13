غدًا.. فصل التيار الكهربائى عن الدوية فى بنى سويف

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، اليوم السبت، أنه تقرر فصل التيار عن قرية الدوية مركز بني سويف اعتبارًا من الساعة 8 صباحا حتى 1 ظهر غد الأحد، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.ويتقدم القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.