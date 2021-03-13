انطلاق المؤتمر الدولي الـ15 لكلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة

نظمت كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة مؤتمر الأزهر الهندسي الدولي الخامس عشر، والذي عقد تحت عنوان: «التكامل الهندسي نحو تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠م» أونلاين، بحضور وكيل الأزهر الشريف، ووزير الإسكان، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة ألقاها الدكتور حسين عباس أستاذ الهندسة الإنشائية، سكرتير عام المؤتمر؛ حيث تحدث عن نشأة جامعة الأزهر وتخصصاتها، وتنوع طلابها من شتى بقاع العالم، وتلى ذلك كلمة الدكتور محمد عبدالعزيز وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، مقرر عام المؤتمر الذي أوضح حرص كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة على عقد المؤتمر على الرغم من جائحة كورونا، موضحًا أن عدد الأبحاث المشاركة وصلت إلى ١٢٧ بحثًا، نوقشت في جلسات صباحية ومسائية بمشاركات دولية متنوعة.يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، على النهوض والارتقاء بمستوى البحث العلمي والنشر الدولي، إضافة إلى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.