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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«التعليم بين الواقع والمأمول» على مائدة «القومي لحقوق الإنسان»

السبت 13/مارس/2021 - 03:00 م
محمد فايق
محمد فايق
محمد الشريف
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يقيم المجلس القومي لحقوق الإنسان، غدًا الأحد ورشة عمل بعنوان "التعليم بين الواقع والمأمول".

وأكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن حق التعليم هو أحد الحقوق الأساسيّة للإنسان، الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، نظرًا لأنه يعد بمثابة قوّة تمكّن الأفراد من التخلّص من الفقر، وتحقيق الرفاهية الفرديّة والاجتماعيّة، إذ يعتبر حماية حق التعليم أمرًا إلزاميًا، لجميع الأفراد دون وجود أي شكل من أشكال التمييز.

وتهدف الورشة الى مناقشة واقع التعليم المصري ومشكلاته، والتحديات التي تواجهه في ظل جائحه كورونا، الخروج بتوصيات للارتقاء بالعملية التعليمية.

ويشارك في اللقاء خبراء التعليم واساتذة الجامعات، وممثلين للهيئات الحكومية والتشريعية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميين.

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