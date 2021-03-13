يوسف الشريف يواصل تصوير «كوفيد 25»

كشف النجم يوسف الشريف عن بعض الصور من تجهيزات مسلسله الجديد "كوفيد 25"، الذي يعرض في السابق الرمضاني المقبل، وأظهر يوسف الشريف التجهيزات من خلال جلسة تصوير خضع لها وهو يمارس التمارين الرياضية الخاصة بالمسلسل.ويستأنف يوسف الشريف تصوير كوفيد 25 بشكل مستمر ما بين مدينة الإنتاج الإعلامي ومدينة السينما في الهرم، وهو العمل الذي يقدم بطريقة 15 حلقة، في تجربة جديدة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة المنتج تامر مرسي.وانتهت الكاتبة إنجي علاء من كتابة جميع حلقات المسلسل، وتتواجد بشكل دوري في اللوكيشن مع المخرج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته كل من أيتن عامر وراندا البحيري وسلمي الديب وغفران ممدوح وأمير صلاح الدين وآخرين.