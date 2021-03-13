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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يرد على ادعاءات «الدولي لحقوق الإنسان» ضد مصر

السبت 13/مارس/2021 - 02:55 م
معتز محمد محمود
معتز محمد محمود
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الذي يهاجم حقوق الإنسان في مصر، استمد معلوماته من مؤسسات مسيسة ومصادر مشبوهة وغير موثوقة، لذلك حمل العديد من المغالطات والمعلومات الكاذبة التي لا تستند إلى الواقع.

أضاف محمود، في تصريحات السبت، أن هذه الدول تأخذ وجهة النظر التي تريدها أو تريد تصديرها للعالم عن مصر لأغراض وأجندات سياسية خبيثة، مطالبًا إياهم بالنظر إلى حقوق الإنسان في بلداهم والانتهاكات التي تحدث في هذا الملف بدلا من التدخل في شئون مصر وغض النظر عن بلدانهم.

تساءل رئيس صناعة النواب: "إذا كانت هذه الدول أو غيرها تهتم بملف حقوق الإنسان والانتهاكات التي تحدث في حق المواطنين، فلماذا لا تنظم زيارات إلى الدول التي تهاجمهما وتستقي المعلومات من مصادرها الرسمية أو من على أرض الواقع؟.. لماذا لا تستمع إلى الطرف والطرف الآخر وفي النهاية تصدر قرارها".

أشار محمود إلى أن هذه الدول التي تهاجم مصر أغفلت ما حققته الدولة في ملف حقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية من إنجازات انعكست على الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، كما أغفلت دور مصر المحوري في مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن وحقوق المصريين.

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