حريق هائل يلتهم محل أدوات منزلية بمركز أبشواي دون إصابات

اندلع، منذ قليل، حريق هائل داخل محل أدوات منزلية بمركز أبشواي بالفيوم، دون وقوع خسائر بشرية.كان قد تلقى اللواء رمزى المزين، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل داخل محل أدوات منزلية بدائرة المركز.وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للأبنية المجاورة.وأفادت التحريات الأولية بحدوث ماس كهربائي أدى لاندلاع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.