10 أبريل.. الحكم على أميني شرطة بقضية مقتل مجدي مكين

قررت الدائرة السابعة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، حجز الحكم على أميني شرطة في إعادة إجراءات محاكمتهما بقضية مقتل مجدي مكين بقسم شرطة الأميرية، بجلسة 10 أبريل المقبل.كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، قضت بمعاقبة ضابط بقسم الأميرية و8 أمناء شرطة (مخلى سبيلهم) بالسجن 3 سنوات بتهمة قتل المجني عليه مجدي مكين داخل قسم الأميرية، وبرأت أمين شرطة من التهم المنسوبة له.