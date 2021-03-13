حكايات صادمة للنساء في فعالية «ماعت» الثانية لشهر المرأة

تزامنًا مع شهر المرأة، وعلى هامش الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان؛ الفعالية الثانية من ضمن سلسلة فعاليات شهر المرأة، تحت عنوان "أوضاع المرأة في مناطق النزاع، وبالأخص في العراق، وسوريا، واليمن"، شارك فيها ناشطات وحقوقيات متحدثات من العراق، وسوريا، واليمن.وأدارت الندوة مارينا صبري، الباحثة بوحدة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بمؤسسة ماعت، والتي عبرت عن أسفها خلال مشاركتها على ما يحدث للنساء في مناطق النزاع، وما تتعرض له نساء الأقليات الأكراد والإيزيديات، على يد جماعة الحوثي في اليمن، وداعش الإرهابية المدعومة من تركيا في سنجار، وانتهاكات التدخلات العسكرية التركية ودعمها للفصائل الإرهابية في شمال شرق سوريا.وافتتح الفعالية أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، حيث أكد من خلالها استمرار مؤسسة ماعت في كشف الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الإرهابية والدول الداعمة لها بحق النساء في دول النزاع، مشيرا إلى أن النساء في شمال سوريا وشمال اليمن وكذلك المرأة الإيزيدية من أكثر النساء اللاتي عانين من التعذيب والاختفاء وسوء المعاملة وعدم الرعاية ووصل الأمر إلى القتل.ثم تحدثت كفى هاشلي، وهي صحفية وحقوقية يمنية وشاركت بوقائع عن الانتهاكات التي ترتكب في حق المرأة اليمنية، وبالأخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كما أشارت إلي أن عند اعتقال سيدة، ولديها أطفال، أطفالها أيضًا يعاقبون معها في السجون، موضحة أنه تم اعتقال أكثر من 290 سيدة من قطاع التربية والتعليم لاعتراضهن على المناهج الجديدة التي تحتوي على كم هائل من التطرف، وهي مناهج تم وضعها في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، مشيرة إلى أن جميع المراصد التي تقوم برصد انتهاكات حقوق الإنسان هي في العاصمة صنعاء، وبالتالي فهي خاضعة لسيطرة الحوثيين.ثم شاركت ريهام حسن، وهي شاهدة وعضو إدارة رابطة دعم المرأة الإيزيدية، وتحدثت عن وضع المرأة في سنجار، وصرحت بأنه تم اختطاف 7000 امرأة وفتاة بعد دخول داعش العراق.كما أكدت أن تركيا هي من تساعد داعش على القيام بهذه الانتهاكات، مشيرة إلى أن هناك محاولات لمحو ديانة كاملة من على وجه الأرض، وهي الديانة الإيزيدية.وكانت المتحدثة الثالثة، روشين مصطفى، وهي حقوقية وعضو منظمة حقوق الإنسان في عفرين، وشاركها في الكلمة مريم عصمت عثمان، ضحية وشاهدة من عفرين.في البداية، تحدثت روشين، وصرحت بأن هناك تعتيما إعلاميا على ما يحدث من انتهاكات للمرأة في عفرين السورية، مؤكدة أنه تم اختطاف أكثر من 1000 امرأة، ومن تحررت منهن كان مقابل فدية مالية.وفي النهاية، شاركت مريم، عن ما تعرضت له بعد الاحتلال التركي، حيث تم اقتحام منزلها واعتقلت هي وابنتها وحفيدتها، وتم التحقيق معهن تحت التعذيب الشديد الذي استمر لساعات طويلة، وتم تهديدهن بالاغتصاب، مؤكدة أن هناك العديد من الأطفال في السجون، وأشارت أن بعض النساء أنجبن أطفالهن في السجون.كما دارت المناقشات بين المتحدثين والمشاركين، حول كيفية مواجهة الاحتلال التركي ومعاقبتهم دوليًا، حيث تساءل أحد المشاركين من العراق، عن دور المجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب بحق المرأة وغيرها، على يد الاحتلال التركي ووصف ذلك بـ"التبجح التركي"، وفي مداخلة لأحد المشاركين، أشار إلى أنه تم اتهام الحوثي سلطان زابن باغتصاب أكثر من 100 امرأة وتعذيبهن، وتسأل إذا كان هناك إمكانية لتقديم هذه القضايا لمحكمة الجنايات الدولية.وذكر أحد المشاركين الآخرين، أن زعيم ميليشيا اللواء سلطان سليمان محمد الجاسم، الشهير بأبوعمشة، قام باختطاف نساء مقابل فدية، وتسأل كيف يمكن معاقبته طبقًا للقانون الدولي الإنساني.وقامت زيان محمد، بمداخلة حدثتنا فيها عن ما حدث من انتهاكات للإيزيديين في العراق على يد داعش، وأكدت أن ما حدث في 2014، كان إبادة جماعية للإيزيديين، بالإضافة إلى أن مؤسسة ماعت شاركت الحضور باستطلاع رأي خاص بوضع المرأة في المنطقة العربية وإفريقيا.