إزالة حالة تعدِ داخل الحيز العمراني بمدينة إطسا

قام خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، بالتعاون والتنسيق مع شرطة مركز إطسا بحملة إزالة حالة تعدي بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني بمدينة إطسا، عبارة عن قواعد خرسانية وصب أعمدة خرسانية بدون ترخيص على مساحة 175 مترا بحوض فتوش، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.كما وجه رئيس المركز، رؤساء الوحدات المحلية بدائرة المركز بضرورة المتابعة اليومية لإزالة أى محاولة للبناء المخالف أو التعدى على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد ومصادرة معدات وأدوات البناء وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية والتصدي بكل حسم للتعديات وعدم التهاون مع المخالفين ومحاسبة كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون.