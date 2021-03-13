السعودية تسجل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 382 ألفًا و59 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 239 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 372 ألفًا و456 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 7 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.563 حالة منذ بداية الجائحة.