رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تسجل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 13/مارس/2021 - 03:13 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
طباعة
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 382 ألفًا و59 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 239 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 372 ألفًا و456 حالة.

كما سجلت المملكة العربية السعودية 7 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.563 حالة منذ بداية الجائحة.

موضوعات متعلقة

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

بتخفيضات تصل 60%.. «الداخلية» تطلق المرحلة 17 من «كلنا واحد»

حقيقة أكاذيب «الإرهابية» بتورط أحد رجال الشرطة فى عمليات نصب

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

الصور

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال إعادة رصف وصيانة امتداد شارع الثورة

الأكثر قراءة

يساهم فى فهم التجمعات الرهبانية.. «الآثار» تعلن عن كشف أثرى بالواحات

هل الآثار الجانبية للقاح كورونا تسبب الوفاة؟ «الأعلى للمستشفيات الجامعية» يجيب

«التعليم» تحدد مصير الأنشطة والمواد الفنية في التيرم الثاني (مستند)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

محمد بن راشد: 60% من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية

فندق بالصين يتيح للنزلاء فرصة العيش مع الدب القطبي

ليبيا تستعد لاستضافة أول مباراة دولية بعد 7 سنوات من «حظر الملاعب»

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

عزة هيكل تناقش صورة المرأة في الإعلام بندوة ثقافية

الثلاثاء.. «الأعلى للثقافة» يحتفي بالعلاقات المصرية الفيتنامية

حوار الفنون بين «حسب الله» و«الطبول النوبية» بقبة الغوري

ثريا عبد البديع في ضيافة الملتقى الـ35 لمبدعي ونقاد أدب الطفل.. الأربعاء