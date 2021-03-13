البطوطي: ألمانيا لم تمنع السفر إلى مصر.. وشغف كبير من الألمان لزيارتها

قال الدكتور سعيد البطوطي، أستاذ الاقتصاد والتسويق السياحي بجامعة فرانكفورت بألمانيا وعضو المجلس الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية، إن بورصة برلين للسياحة "ITB Berlin"، التى تعتبر من أقدم البورصات السياحية حول العالم وانتهت فعالياتها أمس الجمعة، شهدت استعدادات وتأهب لدى كافة المشاركين من نحو 120 دولة حول لاستعادة الحركة السياحية التى فقدتها نتيجة تداعيات فيروس كورونا.وأضاف البطوطي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك مفهوم خاطئ بأن المانيا تمنع مواطنيها من السفر وهذا غير صحيح، فحرية السفر مكفولة للمواطنين بحكم الدستور، كما أن ألمانيا لم توقف حركة الطيران إلى أي وجهة بقرار سياسي، ولم يتوقف أي مطار ألماني عن العمل ليوم واحد حتى خلال فترة ذروة أزمة كورونا والإغلاقات، مشيرا إلى أن ما تصدره وزارة الخارجية الألمانية من تحذيرات تعتمد فيها على معهد روبرت كوخ المؤسسة البحثية المعنية بالأمراض المعدية وغير المعروفة ومرجع الحكومة الألمانية بخصوص الصحة العامة، لافتا أن المعهد وضع ما يقرب من 132 دولة ضمن مناطق الخطر للسفر ومن بينها مصر.