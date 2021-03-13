إعادة تشغيل عدد من الأقسام في مستشفى غزة الأوروبي

أصدر مدير عام المستشفيات فى قطاع غزة عبدالسلام صباح، اليوم السبت، قرارا بإعادة تشغيل عدد من الأقسام في مستشفى غزة الأوروبي جنوب قطاع غزة.وجاء فى صورة القرار التى وصل لـ"الدستور" نسخة منه، أنه بناء على ما تقضيه المصلحة العام فقد أعاد العمل فى قسم الأطفال وملحقاتها فى مستشفى غزة الأوروبى.كما تقرر العمل فى أقسام طوارئ الأطفال، العناية المركزة للأطفال، حضانة الأطفال، وأخيرا العيادات الخارجية الخاصة بالأطفال.ومن المقرر أن يتم العمل بالقرار ابتداء من غد الأحد.