أمريكا تتجه لتأجيل سحب قواتها من أفغانستان

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تبدو أنها على استعداد لتمديد تواجد القوات الأمريكية في أفغانستان بعد الأول من مايو المقبل، الموعد المحدد الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي مع حركة طالبان.وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن أمريكا تتسابق لتأمين اتفاق سلام مؤقت يمكن أن ينهي أطول حرب أمريكية، ويسمح للرئيس الأمريكي جو بايدن بالتحرك لتحقيق هدف مراوغ في السياسة الخارجية.ولفتت الصحيفة إلى أن المشاورات بشأن مصير 2500 جندي أمريكي متواجدين في أفغانستان أصبحت أكثر إلحاحا مع اقتراب الموعد النهائي المحدد من جانب الإدارة الأمريكية، حيث وافقت إدارة ترامب في فبراير 2020 على الانسحاب في مايو بعد مفاوضات مع طالبان.وأضافت الصحيفة أنه في ظل تحذير إدارة بايدن من أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تمديد وجود القوات، يشير المسئولون والخبراء الأمريكيون إلى عدة إشارات على أن الإدارة من المحتمل أن تؤجل الانسحاب الكامل، ربما برضا طالبان لكسب المزيد من الوقت لتعزيز تقاسم السلطة، الاقتراح الذي يأملون أنه يمكن أن يكسر الجمود في المحادثات بين الحركة والحكومة الأفغانية.