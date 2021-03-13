5 عاطلين وراء قتل شاب بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس 5 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل شاب بسبب خلافات سابقة على سرقة هاتف محمول، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها.تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ من المستشفى العام، بوفاة شخص عقب نشوب مشادة كلامية مع عاطلين علي اثرها تعدوا عليه بالضرب على إثرها لقي مصرعه.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد وضبط كلا من المتهمين رزق.ر، عاطل، وهاني.ع، عاطل، وىمضان.خ، عاطل، ومصطفي.ع، عاطل، واسلام.ع، عاطل.وكشفت التحريات عن وجود خلافات منذ 3 سنوات عندما تم سرقت تليفون محمول من المجني عليه ويدعى شادي محمد 22 سنة، ويعمل بإحدى شركات برج العرب وتم عقد جلسة عرفية بين المجني عليه ومرتكبي الواقعة وانتهت بالتصالح، وقام المتهمين بالتربص له والتعدي عليه، تم تحرير المحضر رقم 1894جنح برج العرب، وباشرت النيابة التحقيقات.