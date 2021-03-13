محافظة سوهاج ترد على شائعات حول «شارع مصر»

أصدرت محافظة سوهاج بيانا لتوضيح الحقائق والرد على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع "شارع مصر" والذى يتم تنفيذه إهداء من شركة "صقر" التابعة للهيئة العربية للتصنيع "وزارة الإنتاج الحربى"، لأبناء سوهاج، فإن المحافظة تؤكد على ما يلى:إنه في استجابة من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لآراء ومقترحات أهالي المحافظة تم التنسيق مع الجهة المنفذة للمشروع وسيتم تغيير التصميم الخاص بالسور الخارجي واستبداله بسور من "الكريتال" بما يتناسب مع طبيعة المكان بحيث لا يحجب رؤية الكورنيش، علما بأن الهدف من إنشائه حماية مرتادي المكان وخاصة الأطفال من الاندفاع ناحية الشارع.وأوضحت أن المشروع لن يتعارض إطلاقا مع طبيعة الكورنيش كمتنفس طبيعي ومتنزه لأهالي سوهاج، حيث يشمل متنزه ترفيهي كامل للأسر والشباب والأطفال، وممشى، ولاندسكيب، ومنطقة استراحات أمام شاشة عملاقة لعرض محتويات ترفيهية ومباريات، بالإضافة إلى مناطق استراحات لاستيعاب أكبر عدد من الجماهير، هذا بجانب وحدات تجارية ذات شكل حضاري متطور تساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتصلح لأنشطة تجارية متعددة "مطاعم، كافيهات، وحدات لبيع العصائر والمشروبات، والأنتيكات، وحدات للتصوير، وغيرها من الأنشطة".وأكدت المحافظة فى بيان لها أن المشروع متاح ومفتوح أمام جميع أهالي المحافظة للدخول بالمجان، ودون أي رسوم أو أعباء مالية، والمشروع بالكامل يهدف لخدمة جميع رواد الكورنيش.ولفتت إلى أن المشروع توجه تنفيذي عام بجميع المحافظات، وتم تنفيذه بالفعل في عدد من المحافظات وآخرها بكورنيش محافظة المنيا، علما بأن المشروع سيتم تنفيذه بسوهاج على جزء من الكورنيش الشرقي ملاصق لنادى هيئة قضايا الدولة بمسافة ٣٠٠ متر من الناحية القبلية وليس كل الكورنيش كما يعتقد البعض.