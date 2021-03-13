إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

قررت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر اليوم السبت بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.وذكرت الهيئة - في بيان اليوم السبت - أنه تم استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية، فيما يقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة الجومائية؛ حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.وكانت الهيئة قد قررت إغلاق الميناء أمام الملاحة أمس، بسبب سوء الأحوال الجوية.