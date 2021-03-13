7802 إصابة و73 وفاة بكورونا فى إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري، اليوم السبت، تسجيل 7802 إصابة و73 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقالت لاري- حسبما ذكرته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية- إنه "تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 7802 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و739 ألفًا و360 شخصًا، من بينهم 3836 في حالة حرجة".. موضحة أنه تم أيضا تسجيل 73 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 61 ألفًا و142 حالة وفاة.