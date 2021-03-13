3 مدعين عامين يبدأون التحقيق بقضية مستشفى السلط

بدأ ثلاثة مدعين عامين في دائرة الادعاء العام بمحكمة السلط فى الأردن، التحقيق بقضية انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط، بحضور رئيس النيابات العامة ونائب عمان.وقال مصدر قضائي، اليوم السبت، إن النيابة العامة بدأت التحقيق بمجرد وصول خبر حادثة المستشفى عن طريق ثلاثة مدعين عامين سيقومون بإجراء تحقيقات شاملة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.وأضاف المصدر انه يتواجد في دائرة الادعاء العام بمحكمة السلط رئيس النيابات العامة ونائب عمان وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة جميع ملابسات الحادث.وفى السياق، قال النائب في البرلمان الأردني عن محافظة السلط عماد العدوان أن الأكسجين انقطع 45 دقيقة عن مرضى مستشفى السلط الحكومية، الأمر الذي تسبب في وفاتهم.