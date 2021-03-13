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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العاهل الأردنى يتفقد مستشفى السلط بعد حادث انقطاع الأكسجين

السبت 13/مارس/2021 - 02:52 م
الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني
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تفقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم السبت، مستشفى السلط الحكومي بعد حادثة انقطاع الأكسجين عن المرضى؛ ما أسفر عن وفاة 6 أشخاص.

واستمع العاهل الأردني لآخر مستجدات الوضع هناك، وتم الوقوف على ملابسات حادث انقطاع الأكسجين عن المستشفى، وطالب مدير مستشفى بتقديم استقالته على الفور.

من جانبه، طالب رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، السبت، بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي.

وشدد "الخصاونة" على أن التحقيق سيكون واضحًا وشفافًا وشاملًا، وستعلن كل تفاصيله على الملأ، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.

وأعلن وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، عن استقالته من منصبه على خلفية حادثة انقطاع الأكسجين لمدة ساعة عن المستشفى جراء انتهاء المخزون، مشيرًا إلى أنه يتحمل مسئولية ما جرى.

وقال عبيدات- في مؤتمر صحفي وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"- "حدث انقطاع للأكسجين لمدة ساعة عن أقسام العناية المركزة في المستشفى، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات منها وضع أكسجين بديل، ولكن نتيجة هذا الخلل حدثت 6 وفيات، والتحقيق ما زال جاريًا".

وأكد أنه ستتم محاسبة المقصرين، مشيرًا إلى وجود لجنة من النيابة العامة ستتولى التحقيق في هذا الموضوع للوقوف على أسباب هذه الوفيات، وأن التحقيق سيكون فنيًا وصحيًا حول ما حدث في المستشفى.

وأشار إلى أنّه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسـئوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

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