23 مليون طالب وطالبة ينتظمون بالفصل الدراسي الثاني غدا

تنطلق غدا الأحد أعمال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021، حيث تستقبل 60 ألف مدرسة 23 مليون طالب وطالبة في مختلف الصفوف الدراسية بالمديريات التعليمية بجميع أنحاء الجمهورية، باستثناء عدد قليل من المدارس الخاصة التي بدأ بها الدراسة اليوم السبت.وبدأت المدارس في إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول، للصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والشهادة الاعدادية، وفقًا للامتحنا المجمع متعدد التخصصات، الذي اداه الطلاب عن منهج الفصل الدراسي الأول.وقامت مديريات التعليم بعمل غرف مراقبة لكل المدارس، لمتابعة سير العملية الدراسية، بالإضافة إلى عمل لجان ميدانية للتجول على المدارس لمتابعة لتنظيم دخول وخروج الطلاب، ومنع التزاحم، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والصحية على الطلاب.وشددت المديريات على انتظام العملية التعليمة وعدم إضاعة الوقت، خاصة أن أول امتحان شهري للطلاب نهاية مارس الجاري.وقامت المديريات التعليمية بالتنسيق مع مديرية الصحة، لتوفير زائر صحي بكل مدرسة، وتخصيص غرفة عزل، للتعامل مع حالات الاشتباة من المعلمين والطلاب في الإصابة بفيروس كورونا.كما قامت بعض المديريات بإلغاء التناوب بحضور كافة المعلمين، لتنظيم العلمية التعليمة، فيما عدا أصحاب الأمراض المزمنة.